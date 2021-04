Las Imagenes Más Icónicas de la Historia

El arte de escribir y dibujar con la luz (photo – que se relaciona con la luz; grafia – escritura) nos ha proporcionado varias joyas. Ha helado momentos cruciales en el tiempo, ofreciendo al espectador la posibilidad de percibir las cosas precisamente como eran en aquel momento. Por lo tanto, son una parte indispensable de la historia. En la ausencia de palabras, hay imágenes que no solo retratan las cosas, personas y eventos en el sentido físico sino también captan su esencia…. Lo que vemos va más allá de la esfera física. A través de las fotos, presenciamos el amor, el odio, la duda, la ira, la esperanza, la desesperación, la paz, la felicidad y la inquietud. De repente, estamos allí, en otra era, otro mundo, todos los elementos tal cual. Es necesario no dar por sentado las imágenes y lo que nos aportan. Los fotógrafos son artistas indispensables en la conservación de los pequeños momentos que constituyen la vida humana en su totalidad y las fotos, artefactos antropológicamente invaluables.

Asedio de los Débiles Fuente: Pinterest Las múltiples interpretaciones de esta foto, todas muy pésimas, es lo que la hace tan conmovedor, todos siendo indicaciones de la gran disparidad que existe en el mundo, poniendo hincapié en la explotación que padecen varios grupos en las distintas grietas del mundo. Tenemos aquí un buitre fuerte y listo para darse festín en detrimento de un inocente en un estado desamparado. También pone en primer plano la pobreza, la inanición, y la desesperación. Las emociones fuertes que provoca la imagen es testamento de su gran calidad; ira, tristeza profunda, remordimiento, angustia, impotencia, vergüenza intensa, desesperanza…El fotógrafo, Kevin Carter, en el año 1993, con tan solo un clic de su camera, logró poner en exhibición la inequidad y desigualdad desenfrenadas que asolan el mundo y nadie la pudo ignorar, habiendo puesto los ojos en esta foto, nadie sale emocional y mentalmente ileso.

Juego del Paquete Fuente: allthingsinteresting La mirada escéptica/incierta del niño presenta un contraste significativo con las caras y manos acogedores de sus familiares auque la mamá se ve un poco estresada, a pesar de su forzada sonrisa enyesada. A pesar de la seguridad que le espera al otro lado del alambre de púas, a sus dos años, parece que Agim Shala ya está consciente del daño que representan los salientes espinosos. Esta foto deja a cualquier madre o padre con el alma en vilo, sabiendo que cualquier error hará brotar sangre. Esta escena, que aconteció en marzo de 1999 en un campo de refugiados en Albania, nos hace aguantar la respiración, esperando el salvoconducto del niño a través de este pasaje cortísimo pero arriesgado. Esta foto nos da solo una pequeña ojeada de los riesgos que toman los papás para que sus hijos puedan tener una vida mejor. Los testigos también parecen muy poco preocupados, observando la escena.

A Palabras Necias, Oidos Sordos Fuente: Pinterest Si las miradas matasen, Elizabeth Eckford hubiera estado muerta en aquel momento, mucho más antes de que pudiese tener el gran impacto que ha tenido como activista en las luchas antirracistas estadounidenses. El fotógrafo logró captar el odio y la furia de los estudiantes caucásicos y la hostilidad que irradian llega a ser palpable. Esta imagen nos presenta el panorama completo de la realidad de aquella época cuando prevalecía la inequidad y las injusticias raciales. Eckford fue uno de los nueve estudiantes suficientemente resueltos para engendrar el cambio absolutamente necesario en esta era, tras la ilegalización de la segregación de los alumnos según una declaración hecha por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1956. A pesar del mar de emociones negativas que la envuelve, amenazando con tragarla, Elizabeth se mantiene serena e inalterada y si se sentía algo intimidada en este momento, no fue nada perceptible; de hecho, el contraste es muy marcado, el populacho amenazador y enojado frente a una Elizabeth tranquila y compuesta.

¡Con un Estallido! Fuente: allthingsinteresting La furia desviada ha parido numerosos pecados mortales. La mayoría de los crímenes de lesa humanidad se deben a descontrolados y exagerados episodios de rabia ciega. Nos peleamos por trocitos de tierra cuando existen acres de terrenos desocupados, luchamos por el crudo cuando, seguramente, hay numerosas fuentes de petróleo sin descubrir, intactos. También nos peleamos por el dinero, una comodidad inventada por el hombre, manufacturada en una fábrica, y sobre todo, luchamos para el control, la ilusión del poder. Parece que siempre estamos buscando un motivo para oprimir o derribar al otro. En la guerra, no hay héroes. Todos, sin excepción alguna, sufre alguna perdida mediante la guerra, la cual no hace mas que sembrar el caos. Las bajas de la guerra no solo son soldados sino la integridad, la humanidad, la dignidad, la salud físico y mental, las extremidades, el amor al prójimo, a nombrar solo unos pocos. En la foto de arriba, damos testimonio de uno de los eventos más horríficos de los tiempos modernos, el hongo nuclear enorme sobrevolando encima de Nagasaki, sus efectos dañinos inconmensurables e inconcebibles. La foto, tomada por Charles Levy, lugarteniente y bombardero americano, es la única evidencia digital del devastador evento calamitoso.

Campo de Horror Fuente: Reddit Los seres humanos nos ilusionamos mucho con el espejismo del poder. Al poseer un falso sentido de identidad, contaminado de prepotencia y delirios de grandeza, uno llega a tener la sensación de que se tiene derecho a la adoración y la sumisión de los demás. Las masas “inferiores” están sometidas a todo tipo de abuso y cuando intentan contraatacar, se convierten en victimas de guerras infundadas. Allí yace la raíz de toda desigualdad e inequidad que perduran en el mundo. Una raza se siente superior al otro, los ricos se sienten más poderosos e importantes que los pobres, un sexo se siente más meritorio o mejor que el otro y así va el asunto. Adolf Hitler, el arquetipo de todo lo que acabamos de mencionar, cometió atrocidades imperdonables e imborrable contra la humanidad, condenando a inocentes a sufrir una muerte horrorosa por la simple razón de que no apoyaban ni compartían sus ideales. El régimen que proponía fue inhumana, innecesaria y absurdo. En la imagen, observamos las raspadas de las personas torturadas… Intenten asimilar este hecho incomprensible y indescriptiblemente doloroso.

Entre la Vida y la Muerte Fuente: allthatsinteresting Dicen que la vida es efímera, pero se trata de una subestimación cruel. Además, también podemos atribuirle la misma calidad a la muerte, pues uno no se muere dos veces y la muerte llega sin aviso previo ni demora. Esta imagen de un hombre de camino a la muerte logró captar un momento muy delicado: la vida de un hombre se encuentra en la cuerda floja, al borde de su tránsito. El miliciano, caído en la Guerra Civil Española de 1936, nos recuerda involuntariamente que somos todos mortales, destructibles. Esta imagen perturbadora fue capturada por el celebrado Robert Capa, fotógrafo muy consumado. Es un tesoro muy grande ya que hay pocas fotos que han logrado captar este preciso momento justamente entre la vida y la muerte. Existen numerosas historias sobre gente que ha llegado a este punto aterrador, pero con otra suerte, un resultado positivo gracias a algún ser divino que interceda de su parte. Al soldado desgraciado, se le rompió el hilo frágil entre los dos planos, dejándole en el punto sin vuelto atrás.

Zambullida Mortal Fuente: Pinterest La simetría perfecta puramente fortuita es aún más cautivadora que el hecho que un hombre fue capturado en camino a su muerte. Su cuerpo esta perfectamente alineado con el edificio y el posicionamiento de sus piernas es algo curioso, una especie de interacción rara entre la aerodinámica y la gravedad. Lo más probable es que el fotógrafo sacó la foto de manera impulsiva, un solo clic en el momento perfecto. Basta con nuestro análisis científico de la imagen, ponemos un poco de contexto. La foto fue tomada durante el derrumbamiento de las Torres Gemelas del World Trade Centre el 11 de septiembre de 1999. Esta imagen, retratado por Richard Drew, representa una sola pieza de lo que actualmente constituye una de las crisis humanitarias más graves de la historia; pues fue el catalizador de una cadena de eventos horríficos, culminando en una guerra sinfín. En este ominoso día catastrófico, varias personas perdieron la vida, varios otros sufriendo el mismo destino que el sujeto de la foto. ¿Es este una imagen profundamente alarmante? ¡Pues sí! Pero, además, ¿es ese una imagen impactante y solemnizador? ¡También sí!

El Hombre del Tanque Fuente: Pinterest Una de las cosas mas necesarias, pero a la vez mas carentes en este mundo es el valor de alzarse con firmeza en defensa de algo o alguien, venga lo que venga. La mayoría somos de muchas palabras y poca acción y en el momento decisivo, muy pocos logramos rehusar a recular. La imagen es tan influyente por que no es solo una demostración de valentía excepcional sino también un rayo de esperanza para la humanidad. Por lo menos hay alguien que se mantenga firme a pesar de todo. Aunque está desconocido la historia entera (no se sabe la causa del enfrentamiento), se sabe sin duda que el “hombre del tanque’, así llamado por razones obvios, estaba por arriesgar su vida si fuese necesario. Las agallas de este hombre es lo que necesita el mundo para acabar con las numerosas injusticias que persiste en el mundo actual. Esta escena tuvo lugar en la Plaza Tiananmen en Beijing, el 5 de junio del año 1989. ‘El Rebelde Desconocido’ hizo historia fue capturado por Jeff Widener junto con Charlie Cole, Arthur Tsang Hing Wang y Stuart Franklin. ¡Qué increíble protagonizar este gran acto heroico y por supuesto, qué suerte tener a cuatro fotógrafos listos para grabar el momento!

Tesoro Inesperado Fuente: allthingsinteresting Como dice el dicho “Lo que uno no quiere, al otro le viene bien”. Esta es la imagen emblemática de esta máxima. Esta foto es icónica por su naturaleza inusual e inesperada. Está compuesta de elementos incompatibles y, por lo tanto, da mucho que pensar a sus observadores. Aquí está un soldado justo en el centro de Chechenia en 1994, completamente asolada por la guerra, escueta, desierta, pelada; tocando un piano desperdiciado. Parece un pueblo fantasma, el paisaje se encuentra sin color, soso, agobiado por la muerte característica del periodo posguerra. Aun así, en el culo del mundo, logra encontrar un poco de alegría, de paz; algo que le distrae un poco de la insipidez que le rodea. Seguramente, este pequeño momento le dio la oportunidad de reflexionar sobre tiempos mejores, un alivio temporal. El escritor de esta historia visual (el fotógrafo) sigue desconocido, pero podemos admirar aun esta obra de arte sombría que logra transportarnos a través del tiempo, a este paisaje desolador. Esta foto nos enseña que podemos encontrar la paz en medio del ruido y también que el concepto del valor es algo subjetivo. Además, de esta imagen, conseguimos una pertinente rememoración de que ni el tiempo, ni la tragedia nos puede quitar lo intrínsicamente útil y bonito. La música sigue siendo algo bonito, un bálsamo, a pesar de su fuente.

El Lado Cómico de Einstein Fuente: Pinterest Por miedo a la vergüenza, muchos seres humanos nos limitamos demasiado. Nos escondemos detrás de caras serias y para evitar que los demás nos censuren, nos reducimos y restamos importancia a muchos deseos reprimidos que se encuentran sepultados en la misma tumba donde yace nuestro niño o niña interior. Una calidad admirable de Albert Einstein, de los muchos que poseía, fue su capacidad de ser fiel a si mismo. Un romántico incurable y un “tipo rarito”, Einstein tuvo una vida llena de aventuras amorosas, de música, y por supuesto, de ciencia. En la foto icónica de arriba, tomado el 14 de marzo de 1951, después de su fiesta de cumpleaños, el físico alemán hacia muecas a un grupo de fotógrafos, entre ellos, el Arthur Sasse, quien logró capturar el momento. En lugar de sentirse cohibido por la foto, a Einstein le encantó y, de hecho, le pidió varias copias a Sasse para uso personal, una de las cuales fue autografiado y regalado a un reportero. Esta joya fotográfica se ha convertido en una de las fotos más populares del científico.

Una Mamá en Apuros Fuente: Pinterest Capturar el pleito de una mamá realmente en las últimas es desgarrador… Esta foto es emblemática ya que retrata la lucha que demasiadas mamás han conocido y sufrido. Su cara es la viva imagen del agotamiento, con la ceña arrugada, una mirada ausente, y preocupación grabada en su cara. Con tan solo mirar la foto, te entra el desasosiego. Su inquietud por sus hijos está muy claro. A pesar de su suciedad, lo que vemos en sus ojos no es tristeza sino cansancio y preocupación. Esta imagen no provoca tanto la piedad como la admiración y un deseo primal para ayudarla. No está pidiendo limosna a nadie, está pensando, concentrando, más bien, en una posible solución para poder dar de comer a sus hijos. ¿Cómo lo hago mejor? ¿Cómo nos saco de esta miseria? Son estas las preguntas que vemos en sus ojos. Florence Owens Thompson, la protagonista de la imagen “Migrant Mother” (la Madre Migrante) fue capturada por Dorothea Lange, en pleno miseria, en el año 1936. Actualmente la foto, se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos bajo el título Desposeídos Cosechadores en California. La madre de siete hijos con tan solo 32 años en aquella época, se convirtió en la cara desahuciada de la Gran Depresión.

Solidaridad Negra Fuente: Pinterest A pesar de los numerosos logros y aportes de la población negra al avance, el desarrollo y el mejoramiento de la raza humana, sigue sintiendo los efectos de la discriminación racial en muchas partes del mundo. En los últimos años, la gente de piel moreno ha tenido que luchar, en muchos casos, por sus derechos básicos y esto es después de Martin Luther King Jr. y su movimiento de Derechos Humanos, la arriba mencionada declaración de la Corte Suprema de Los Estados Unidos entre otras, después de la tragedia de Emmet Till, otra foto destacada en este artículo, la resistencia de Rosa Parks, Malcolm X y varios otros. Por mucho tiempo, los ciudadanos del globo han sentido la necesidad de promover el Black Power (Poder Negro), no por ningún complejo de superioridad o autobombo sino de pura necesidad. Por la discriminación que siguen viviendo en varios rincones del mundo, nos deben recordar cada vez, desafortunadamente que también son importantes y que sus pleitos son válidos. Esta foto es una simple pero impactante demostración de lo anterior y la respuesta violentamente negativa provocada por el simple, pacífico gesto de los atletas demostró que estaban en lo cierto. Una señal humanitaria fue convenientemente interpretada como algo político. En el Estadio Olímpico de México, el 16 de octubre, 1968; Tommie Smith y John Carlos hicieron una declaración sin palabras que, hasta hoy, sigue teniendo mucho peso. Nos imaginamos que también es su manera de celebrar este gran hito para la raza negra. ¡Parecen decir “Para nosotros!”

¿Una Manifestación En-cubierta? Fuente: Pinterest En comparación con los trajes de baños modernos, la foto de arriba es la viva imagen de la santidad, la castidad y el pudor. De hecho, estamos más que seguros que los adolescentes de hoy, sin algún dato previo, no reconocerían este atuendo como algo apropiada para bañarse en la piscina o la playa, pues les sobrara mucha tela. Lo único que le falta a la dama de la imagen es un par de botas y será lista para andar a caballo. ¡Ah, por cierto, también le falta su casco protector! Dicho todo eso, en tiempos pasados, fue prohibido usar este tipo de ropa en lugares públicos y, lo que es más, les sorprenderá saber que la mujer de arriba, en este preciso momento, se rebelaba contra esta ley anticuada y, de hecho, se encuentra en plena protesta pacífica pero muy audaz. En aquella época, usar ropa apretada que ponía en vitrina las curvas o “partes femeninas” de las mujeres fue visto con malos ojos y fue proscrito por la ley. En la foto, tomada en el año 1907, Annette Kellerman luchaba por los derechos de la mujer a pesar de las consecuencias inminentes. Se pronunciaba contra estas leyes restrictivas y discriminatorias que sofocaban la libertad y alegría del sexo femenino. Vergonzosamente, las autoridades mearon fuera del tiesto e ¡imagínense que la detuvieron por indecencia! ¡Qué barbaridad!

Una Ardiente Despedida Fuente: Pinterest Este monje tomó termino sacrificio de otro nivel cuando prendió fuego a sí mismo en un espectáculo unipersonal. La escena de arriba tuvo lugar el 11 junio de 1963 en una de las calles más transitadas de Saigón. Thích Quảng Đức, un monje budista Mahāyāna de Vietnam, hizo este acto en señal de protesta contra las persecuciones que sufrían los budistas por parte del gobierno de Ngô Đình Diệm. Las fotografías del hecho dieron la vuelta al globo y sirvieron para poner en cuestión las políticas injustas adoptadas por el régimen de Diệm. El fotógrafo responsable por esta toma impactante, Malcolm Brown, ganó un premio Pulitzer por su oportuna obra maestra. Este acto perfectamente abnegado fue acuñado como “quemarse a lo bonzo” o “suicidarse a lo bonzo” y sí logró engendrar varios cambios necesarios pues, incrementó la presión internacional contra Diệm, y consecuentemente, anunciaron diversas reformas con la intención de apaciguar a los budistas. Sin embargo, estas medidas solo fueron implementadas a medias lo cual sirvió a enfurecer aún más la población budista, generando un deterioro en la disputa. Siguieron las protestas, y las Fuerzas Especiales del Ejército de la República de Vietnam (ERVN), leales al hermano de Diệm, Ngô Ðình Nhu, destrozaron varias pagodas budistas resultando en múltiples incidentes fatales. Varios monjes, igual que Thích Quảng Đức, escogieron la muerte en lugar de seguir sufriendo la opresión insoportable que aun vivían a manos del régimen gubernamental, optando por quemarse hasta la muerte. Finalmente, un golpe de estado derrocó y asesinó a Diệm en noviembre del mismo año. La inmolación fue vista como un hito trascendental dentro de la crisis vietnamita, la cual conllevó, por fin, a un cambio en el régimen.

Entre el Surrealismo y el Ilusionismo... Fuente: Pinterest Por fin, llegamos a otra imagen ligera y alegre tomada puramente por gozo. No es que los demás nos causan alguna molestia, pero la verdad es que sí llegan a ser un poco deprimentes y solemnizadores. Bueno, sobre gustos, no hay nada escrito pero un cambio por aquí no viene mal. Lo cierto es que, en este artículo, tenemos algo para todos, y garantizamos dejarles más informados y pensativos que antes. En esta foto, protagonizado por el célebre Salvador Dalí y tres gatos volantes, observamos una curiosa escena caótica pero divertida. Un Dalí flotante, una silla suspendida en el aire, y su instrumento preferido, su brocha, se encuentran enmarcados en una imagen digna de una película de ciencia ficción. En 1948, uno de los máximos representantes del surrealismo, Salvador Dalí y el fotógrafo Phillipe Halsman decidieron crear este retrato icónico (el llamado Dalí Atomicus) que actualmente está reconocido a nivel mundial. Su concepto acuñado “jumpology” se trataba de una especie de fotografía que captaba la verdadera esencia de sus sujetos. Lo más tierno y alentador de esta pequeña historia es el hecho que lo hicieron por el puro gusto de hacerlo. Los dos artistas lograron crear uno de las imágenes mas iconos, digna de un spot en nuestra lista.

¡Unámonos y peleemos por nuestros principios! Fuente: Pinterest La crisis no respeta ni la raza ni la religión. La tragedia, sea en forma de alguna enfermedad terminal, catástrofe natural o alguna pérdida inmensa, va al grano de hasta el ateísmo. Enfrentarse con la muerte suele ser una experiencia que nos llena de humildad, igual que experimentar por primera vez la discriminación, la desventaja o alguna injusticia innecesaria. Nos da un toque de Diana y lo tomamos como una ofensa personal contra nuestro ser. Nunca pensamos que algo nos pasara hasta que nos pase. Cuando ocurre lo inesperado e inconcebible, uno intenta asimilar el trauma lo mejor que se pueda. No obstante, cuando se trata de una crisis generalizada, se desarrollan alianzas inusuales e imprevistas. La foto de arriba es una excelente representación de este hecho, tomada en enero de 2011 durante la crisis política de Egipto, conocido mundialmente como la Revolución egipcia. A fin de cuentas, todos necesitamos a alguien cuando no nos quede de otro y hay causas que exigen la solidaridad de todos sin importar nuestras diferencias religiosas o étnicas. Aquí observamos la unión de fuerzas entre los cristianos y los musulmanes, ¡un regalo para la vista!

Salió el Sol Fuente: allthingsinteresting Un tierno rayo de esperanza, después de que el tsunami y el terremoto de marzo de 2011 asolaron la costa noreste de Japón. En contraste visual es impactante, el rosado suave y dulce contra el fondo apagado. Todos se funden con el oscuro y lúgubre entorno excepto la beba, lo que es más, parece irradiar luz, proyectándola sobre el soldado, a pesar de su ropa de camuflaje. A pesar de la tragedia que les rodea, es obvio que la nena amortigua el golpe del desastre que acaban de sufrir. La sonrisa del soldado mientras mece a la pequeña criatura de tan solo cuatro meses es reconfortante. Esta escena optimista ocurrió momentos después de que rescataron a la niña, Iroha Ishikawa, de su casa, la cual fue completamente bloqueada por los escombros del maremoto. En ese día catastrófico, unos 26, 000 personas perdieron la vida y miles de sobrevivientes quedaron sin hogar. Esta foto icónica sirvió para recordarnos a todos que, a pesar del desastre, siempre tenemos una razón para vivir y por supuesto, para sonreír.

Idolo Caído Fuente: Pinterest Esta foto presenta una marcada diferencia en comparación con la otra que aparece en este artículo del revolucionario argentino: en la primera, esta llena de vida, de rebelión, de valor, de audacia; su penetrante mirada fijado en su meta. En su cara, podemos ver su naturaleza osada mientras que, en esta imagen, la mirada ausente no característica del guerrillero nos señala que su espíritu pasional ya no habita su cuerpo. Esta foto fue tomada en Bolivia, el 10 de octubre, 1967, un día después de su ejecución por fusilamiento. Che se murió como cualquier guerrero real, pues recibió la muerte con brazos abiertos y su dignidad intacta, recibiendo cada uno de las nueve balas sin chillar. Tras la exposición pública de su cadáver, un doctor militar desmembró sus manos y fueron enviadas a Buenos Aires, Argentina para corroborar su identidad mediante huellas digitales. Posteriormente, fueron mandadas a Cuba donde siguen conservadas en el Mausoleo del Che Guevara. Sin saberlo, el mártir escribió su propio epitafio “Donde quiera que la muerte nos sorprenda, bienvenida sea siempre que nuestro grito de guerra haya sido escuchado”, declaración pública hecha en la Conferencia Tricontinental, meses antes de su ejecución. La foto de arriba guarda un asombroso parecido con dos cuadros famosísimos: el primero es el del pintor neerlandés Rembrandt, titulado “Leccion de Anatomia del Dr. Nicolaes Tulp” y el otro es la “Lamentación sobre Cristo Muerto” de Andrea Mantegna.

Obra de Amor... Fuente: Pinterest ¡Indelebles la influencia y el impacto de una buena maestra! Si bien la educación es la clave del desarrollo personal, la maestra o el maestro que la imparte tiene una gran importancia en el proceso de aprendizaje, ya que es la canal a través de la cual se transfiere el conocimiento. Ser docente va mucho más allá de dar clases, la empatía, la capacidad de conectar con los estudiantes a un nivel … la inteligencia emocional, el entendimiento y el respeto mutuos, son factores fundamentales que trascienden a la transferencia de información académica. Tan pronto como el estudiante se sienta cómodo con su docente, y lo clasifica como alguien confiable y respetable, y vuelve consciente de que actúa en su beneficio, empieza a triunfar con el objetivo de enorgullecer a su querido profe. Muchos docentes han logrado alcanzar a alumnos afligidos por medio de distintas estrategias creativas. Los instrumentos usados incluyen la música, el deporte, la fe, juegos, y por supuesto, las mismas asignaturas. El aporte del docente a la vida del estudiante es, en muchos casos, vasto e irremplazable. En la foto de arriba, Diego Frazão Torquato, un chico de doce años, llora la pérdida de su querido maestro. Su gran tristeza nos comunica la enormidad de la perdida que se siente, pero más aún, nos revela el gran valor que le atribuía a su profesor. Su gratitud es perceptible mediante su pena.

Como Me Duele... Fuente: deMilked Aquel que lo haya vivido atestiguara que el desgarro intenso llega a ser un dolor físico y esta imagen es la única prueba que necesitamos. El dolor que siente este joven, provocado por sentimientos lacerantes es tan insoportable que no le queda de otro que agarrarse el pecho. Esta foto, tal vez, no ha alcanzado la popularidad de las demás que aparecen en este artículo. No obstante, decidimos incluirlo por su naturaleza realística y devastadora. La foto, tomada en plena crisis emocional conmueve al mas estoico y desalmado entre nosotros. De inmediato, sabemos lo importante que le fue su hermano, conocemos la profundidad de respeto y amor que posee en cuanto a su hermano. Su dolor es profundo y su aflicción palpable. Lo que es más, es evidente la incomodidad del oficial, apenas conteniendo sus propias lágrimas. Pues, todos conocemos esta postura, mirando hacia arriba para detener las lágrimas. Es una foto que toca la fibra sensible de cada persona, y que nos sonsaca la humanidad.

De Guatemala a Guatepeor Fuente: Pinterest ¡Qué horror tener un poco de esperanza en una situación pésima solo para perderlo en un instante! Te llega el rescate que casi de inmediato, se esfuma delante de sus ojos. Esto es precisamente lo que le pasó a esta joven Diana Bryant de 19 años y su ahijada Tiare Jones de 2 años, durante un incendio. Esta escena nos parece irreal, como un fragmento de la historia de Alicia en el País de la Maravillas, cuando se caía Alicia en la madriguera de conejos. Esta horrible pesadilla de la vida real ocurrió en la Calle Malborough, el 22 de julio, 1985. Se derrumbó la escalera de incendio en el preciso momento en que despachaba la escalera giratoria. ¡Qué giro del destino tan amargo! Lamentablemente, por el impacto de la caída (desde el quinto piso), Diana se murió horas después del trágico incidente. El fotógrafo, Stanley Forman, tuvo mucha más suerte que los difuntos, ganando el Premio Pulitzer para Fotografía de Noticia de Ultima Hora y el premio World Press Photo of the Year.

Ni la Muerte Nos Separe Fuente: Pinterest La religión ha sido, desde el comienzo de la civilización, un tema muy polémico que ha polarizado a familias y generaciones enteras, contribuyendo al deterioro de las relaciones humanas. No es la religión en si la que causa estos problemas sino las fuertes emociones que provoca. Cada quien piensa que sus creencias son supremas, que su versión de las Sagradas Escrituras es la verdadera y la única, que su interpretación de la biblia es la más valida. La mayoría de los seres humanos padecemos de un complejo de superioridad que nos altera el buen juicio. Nuestro deseo de ser mejor que el otro suele eclipsar nuestra humanidad y tal vez es por eso que una herramienta potencialmente útil genera tanta confusión y conflicto en el mundo, hasta generar guerras. Sin duda, la religión tiene sus ventajas. Como observó el padre del capitalismo, Karl Marx, la religión amortigua el golpe de la realidad, nos otorga un escape de las numerosas plagas que nos rodean y nos hace más responsables ya que esta fundada en la idea de las consecuencias. Si haces cosas buenas, recibirás tu recompensa y si optas por una vida deshonesta, pagaras las consecuencias. Aun así, sigue promoviendo la segregación, incluso en la muerte. En la foto de arriba, observamos la genialidad de una pareja, mitad católica y mitad protestante, que logró aventajar las tontas restricciones que les imponía la religión, y aunque fueron enterrados en dos cementerios distintos, están unidos para siempre.

A Buena Hambre, No Hay Pan Malo Fuente: Pinterest El hambre tiene una cara y lo hemos visto. ¡Qué triste saber que hay gente famélica en el mismo mundo donde hay tanto desperdicio y excesos! Uno nunca se acostumbra a ver el sufrimiento innecesario. Esta imagen es especialmente inquietante porque en ella, únicamente aparecen hombres. Claro, eso no quiere decir que nos sentiríamos mejor si fuese un grupo de mujeres, pero el hecho que todos son machos nos dice que lo mas probable es que sus familias tampoco tienen para comer. Tradicionalmente, el padre suele ser el proveedor de la familia, el que gana el pan. Hay excepciones, pero no tantas así que implica la foto que estos hombres, algunos de los cuales son papás (no cabe duda), no pueden sostenerse a ellos mismos, ni mucho menos a sus familias. En algunas caras, vemos más que hambre, vemos vergüenza, desesperación, tristeza… Casi todos tienen padres que envejecen. ¿Quién les da de comer a ellos si sus hijos deben aceptar limosna? En general, es una situación muy triste, una crisis humanitaria que nos llega al corazón. La foto fue capturada…..

¡Viva la Revolución! Fuente: Pinterest "El Che Guevara" (sí, suele llevar artículo definido) o simplemente "el Che", es sinónimo de la revolución cubana y latinoamericana. Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1961 en Rosario, Santa Fe, Argentina. En su vida corta, fue un “todológo”, siendo a la vez médico, político, periodista, guerrillero, escritor, revolucionario, activista, comunista y sigue la lista. La foto de arriba, conocido como “Guerrillero Heroico” o simplemente “Che Guevara” es la imagen más icónica y reconocida del argentino y cubano naturalizado. En ella, su esencia es casi palpable, y la foto rebosa de autoconfianza, poder, carisma, rebeldía, convicción, tenacidad. La foto fue tomada el 15 de marzo de 1960 por el fotógrafo cubano, Alberto Korda. Su boina negra se convirtió en un símbolo revolucionario icónico. Para darle un poco de contexto a la imagen, fue capturada durante el funeral de las víctimas de la explosión de La Coubre y fue publicada siete años después. Es una de las imágenes más reproducidas del mundo tanto en su original como en versiones editadas que reproducen el contorno de su rostro.

Los Acróbatas de la Gran Depresión Fuente: Pinterest Para aquel que tenga miedo a las alturas, tan solo mirar la foto provoca un episodio de desvanecimiento. El equilibrio que exige tal hazaña no es fácil de encontrar. La foto, que retrata a un grupo de trabajadores, cómodamente sentados en lo alto de un rascacielos, durante la construcción del Centro Rockefeller en Manhattan, fue tomada por Charles C. Ebbets, el 20 de septiembre de 1932. Los trabajadores no tienen ningún sistema de seguridad ni arnés, una verdadera representación de las condiciones laborales de aquella era. La foto echa luz sobre la desesperación que caracterizaba a la época de la Gran Depresión cuando la necesidad de tener un trabajo sobrepasaba cualquier riesgo de higiene o seguridad presente en el lugar de trabajo. Es esa actitud de todo vale la que invita la posibilidad de una interpretación alegre y divertida de la foto. No obstante, estos hombres realmente le jalaban la cola al diablo y cualquier error de su parte resultara en una escena horripilante y ensangrentado.

Masacre de la Universidad Estatal de Kent Fuente: allthingsinteresting ¿Por qué? Gritan sus ojos, su cuerpo, y su mirada horrorizada. Abrumado por la conmoción y la incredulidad por lo que acaba de pasar, Mary Ann Vecchio, con apenas 14 años. Llora la pérdida de vida, irónicamente durante una protesta antiguerra. Azotada por pena y tristeza, se arrodilla enfrente del cadáver todavía caliente. La “Matanza del 4 de mayo” o “la Masacre de la Kent State” (capturado por John Filo) tuvo lugar en la Universidad Estatal de Kent, Ohio, donde ocurrió un catastrófico panorama entre estudiantes y miembros de la Guardia Nacional, el lunes 4 de mayo de 1970 en el cual cuatro estudiantes fueron injustamente fusilados y nueve heridos (uno de ellos sufrió parálisis permanente) a manos de la Guardia Nacional. Algunos de los estudiantes disparados estaban manifestándose contra la invasión estadounidense a Camboya (dentro del marco de la guerra de Vietnam y las protestas en contra de la guerra en Norteamérica), la cual fue anunciada por televisión por el presidente Richard Nixon, el 30 de abril. Algunos estudiantes no involucrados, que solo pasaban u observaban las protestas en la distancia también recibieron disparos cerca de la universidad. Los trágicos sucesos recibieron respuestas alrededor de la nación: cientos de universidades, colegios e institutos promovieron una huelga estudiantil, cerrándose los centros educativos.

Ofrenda de Paz Fuente: allthingsinteresting Un afgano se niega a participar en el declive de la humanidad, ofreciendo una taza de té al enemigo armado. Con este gesto de amabilidad, señala que prefiere ser un partidario de la paz. Lo más impactante de la foto es que el soldado acepta la ofrenda lo cual nos lleva a preguntarnos “¿Por qué? y ¿Para qué? El hecho que acepta el té significa que confía en el afgano suficientemente para saber que no lo va a envenenar. Sabe que el afgano no le quiere hacer daño. Entonces, nos preguntamos, ¿Por qué invadir su tierra? ¿Por qué destruir la comunidad de alguien tan abnegado que, a pesar de la intrusión, le muestra tanta cortesía? ¿Para qué sirve esta guerra, pues? ¿Tienen una pizca de conciencia, los que han convertido a este país en una zona de combate? Esta escena poderosa tuvo lugar cerca de Kabul, Afganistán en el año 2009, mismo año en que el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ordenó el aumento de la presencia estadounidense en este país. No es que estamos insinuando que el militar sea una amenaza directa e inmediata para el viejo nativo, no obstante, estamos familiarizados con la destrucción que forjan estas tropas y sus armas en este lugar. A pesar de la meticulosidad empleada por muchos soldados, a fin de cuentas, la guerra cobra muchas vidas inocentes.

¡Levántate papá! Fuente: Reddit La adicción es una de las peores plagas de la humanidad. La drogadicción, el alcoholismo, la glotonería y la adicción al sexo son solo algunos trastornos psicológicos que señalan la incapacidad de lidiar con la adversidad que caracteriza a ciertas personas. Superar la adicción es una intensa lucha que resulta ser, para muchos, infranqueable. El alcoholismo extremo es un problema común, especialmente en los barrios pobres. La gente toma para olvidarse de sus problemas, pero tomar demasiado se convierte en otro problema que deben sobrellevar. El alcoholismo perpetuo la disfunción. En el retrato fotográfico de arriba, un hijo demasiado pequeño para lidiar con este dilema doloroso. Con sus pequeños brazos, intenta ayudarle a ponerse de pie, pero el papá está demasiado ebrio para darse cuenta de lo que realmente está pasando y el impacto mental nocivo que tendrá este episodio sobre su hijo inocente. La determinación del pequeño, completamente malgastada sobre su padre, es devastadora.

Obra de Bien Fuente: deMilked Cada cierto tiempo, nos topamos con algo que nos restaura un poco la fe en la humanidad. En este caso, se trata de esta foto icónica en que observamos un bombero, dando agua a un koala afectado por los incendios forestales en Australia en el año 2009. La tierna manera en que agarra la pata del animal es tan reconfortante. Es muy lindo cuando los seres humanos reconocemos la importancia de la fauna, sin la cual, no sobreviviremos. Compartimos la Tierra con las plantas y los animales y, por lo tanto, los tenemos que proteger y cuidar. David Tree, el héroe medioambiental fue capturado en pleno acto de rescate por su colega Mark Pardew, quien, por suerte, traía su cámara personal. La foto que ha hecho varias rondas alrededor del globo es un hermoso recuerdo de este pequeño acto heroico, pero más aún, nos sirve como recordatorio que la bondad no cuesta nada y a veces, poco vale mucho

Momentos Inolvidables a Través de los Oidos y los Ojos de un Niño. Fuente: Rare Historical Photos Son muchas las cosas importantes que nosotros no valoramos. Damos por hecho la comida, la ropa que usamos, la casa que habitamos, nuestra familia, la lluvia, el habla, incluso la vida misma. Lamentablemente, muchas veces, necesitamos un golpe duro para darnos cuenta de la importancia y el valor de las cosas. En la foto de arriba, Harold Whittles experimentó por primera vez, la audición. En sus ojos, percibimos puro asombro. Su mundo previo cambiado por siempre por un pequeño pero potente aparato. La foto, que toca nuestra fibra sensible fue tomada en 1974 cuando el fotógrafo Jack Bradley logró parar el tiempo y helar este precioso momento emocional para siempre. Los niños son criaturas maravillosamente puras y honestas así que no encontraríamos una reacción más auténtica que esta.

Educación Sexual Fuente: Reddit Escepticismo, curiosidad, fascinación, concentración intensa, son algunas de las emociones y expresiones inmediatamente observables en los rostros de los hombres. Nos llena de humildad el hecho que, en el mundo contemporáneo, existen poblaciones remotas que no saben ni qué es un condón ni como usarlo. Estos hombres están completamente absortos en la lección, su ignorancia muy aparente. Muchos juzgan tan duramente a los pobres, echándoles la culpa por su situación extrema. Hay familias muy desfavorecidas que siguen procreando dando la falsa impresión de que: 1. No les importan sus pésimas condiciones de vida y 2. Perpetuan este modo de vida por elección consciente y propia. La verdad es que muchos piensan que no hay de otra. La mayoría de la sociedad no entiende que estas personas no escogieron este estilo de vida sino se trata de un círculo vicioso curable únicamente mediante la educación. Es necesario saber mejor para poder hacerlo mejor. Que todos los hombres saben cómo ponerse un preservativo es una idea equivocada, incluso hay aquellos que ni saben de su existencia. ¡Solo mira la foto de arriba! Nos será mucho más útil y productivo enseñar a los demás en lugar de condenarles. Andri Tambunan capturó esta demostración en un mercado público en Jayapura, el capital de Papúa, en 2009, la cual fue parte de una campaña de salud pública dirigido hacia la concientización sobre el VIH-SIDA.

El Besote Fuente: Vocal Imaginate que estas caminando en la calle, todo metido en lo tuyo, sin molestar a nadie cuando de repente te jala un marinero y te obsequia un gran beso en la boca. Eso es precisamente lo que ocurrió durante las celebraciones del Día de la Victoria sobre Japón en Times Square el 14 de agosto de 1945. En 2005, John Seward Johnson II esculpió en bronce una versión de 7,6 metros de altura, llamada Unconditional Surrender, para el 60 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Con posterioridad, esculpió algunas réplicas en aluminio y plástico que se encuentran expuestas en San Diego y Sarasota. Edith Shain escribió a Eisenstaedt a finales de 1970 afirmando ser la mujer de la fotografía. En agosto de 1945, Shain estaba trabajando en un hospital de Nueva York como enfermera cuando ella y un amigo oyeron en el radio que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Fueron a Times Square, donde se encontraba una multitud celebrándolo y nada más salir del metro, un marinero la agarró del brazo y la besó. Shain contó que en aquel momento pensó que podía dejar que la besara puesto que aquel hombre había luchado por ella durante la guerra. Glenn Edward McDuffie V-J Day in Times Square. Dos fotógrafos captaron la misma escena pero de diferentes perspectivas, uno es Alfred Eisenstaedt y el otro es Victor Jorgensen.

Momento de Rubia Fuente: History of Yesterday Sam Shaw, un fotógrafo neoyorquino bastante familiarizado con el mundo del espectáculo y quien fue amigo íntimo de la exuberante actriz, es el autor de varias fotografías eternamente icónicas. Solía estar presente durante el rodaje de numerosas cintas, capturando momentos en una de las cuales figura la sex symbol de los años 50 y 60, Marilyn Monroe. Tomada durante la filmación de la película “The Seven Year Itch”, la foto llegó a ser la más emblemática de la actriz norteamericana. Nacida Norma Jeane Mortenson el primero de junio de 1926, Monroe logró convertirse en arquetipo bombón rubio. Su filmografía es bastante comprensiva y es una leyenda por derecho propio. Igual que muchas estrellas, su popularidad se disparó después de su muerte prematura. La foto ha sido reproducida varias veces, apareciendo en cuadernos, indumentaria, carteles y cuadros decorativos. Es sin duda, una de las imágenes más populares de todos los tiempos. El vestido también gozó de una gran popularidad y la revista Glamour lo ha clasificado como uno de los vestidos mas famosos de la historia de la moda.

Emmett Till Fuente: Pinterest Ser mamá es una experiencia única y hermosa y para muchas madres, sus hijos son la luz de sus ojos. No creemos que exista una madre o un padre que imaginen, en sus peores sueños, que su prole le precederá a la tumba, sufriendo una muerte temprana. Peor aun, cuando se trata de una muerte tremendamente injusta y violenta. Eso es precisamente lo que le sucedió a la madre de Emmett Till, niño de catorce años, brutalmente asesinado por motivos racistas. Cuando una mamá lamenta la pérdida de su hijo, se trata de un dolor profundo, interminable e inconsolable. No obstante, esta madre empleó el poder y la fuerza interior y optando por un ataúd abierto, determinada mostrar al mundo lo que le hicieron a su hijo. No solamente lo mataron, sino que lo atacaron salvajemente, lo mutilaron. Fue delito realmente atroz, inhumano y absolutamente repugnante. Emmett Till se convirtió en un chivo expiatorio ya que su muerte prematura e impertinente engendró muchos cambios tan esperados.

Puños de Cloroformo Fuente: Pinterest En el único retrato fotográfico deportivo del artículo, aparece Mohammad Ali, quien fue sin duda, uno de los mejores boxeadores de la historia del deporte. Para muchos fanáticos suyos, fue y siempre será el mejor de todos. ¡Punto! ¡Y sin parangón! Esta foto figura entre las fotos del pugilismo más populares y conocidas de todos los tiempos. Capturar un momento tan significativo puede ser una hazaña difícil, pero Neil Leifer, fotógrafo de la revista “Sports Illustrated” lo hizo de manera impecable y sin sudar ni una gota. En la foto aparece un Ali joven de 23 años, campeón del peso pesado, imponente y en plena travesura, abucheándose a su oponente caído, otro boxeador muy consagrado de su era, Sonny Liston. Ali se retiró del boxeo hace varios años y hace casi cinco años desde su muerte, pero sigue siendo y tal vez siempre será una de las figuras más importantes y celebradas del pugilismo.

Hasta la Muerte Nos Separe: Amor Verdadero Fuente: deMilked Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, pero en este caso, parece mucho más profundo que una simple amistad. Esta perra perdió a la única familia que tenía. Nos olvidamos que, al adoptar un perro, nos convertimos en su familia, nuestro compañero. En muchos casos, este perro está separado de su camada desde muy temprano y desarrolla un lazo profundo con su familia adoptada, el ser humano. Le guarda la casa a su dueño, lo amo, y lo protege. Los perros son leales hasta la muerte y esta foto es la prueba vigente de este dicho. En la foto, vemos una perra de duelo, su “humano” se murió durante los derrumbes cerca de Rio de Janeiro, Brasil en el año 2011. Leao (es el nombre de la perra), permaneció, por dos días consecutivos (puede ser que fuera más, pero la foto fue capturada en el segundo día), guardando la tumba de su querido dueño y amigo. ¡Qué lindo y triste a la vez! Una linda historia de amor verdadero si jamás la hemos visto.

¡Agárrense los Asientos! Fuente: Reddit Son muchas las preguntas que nos vienen a la mente al ver esta foto. Es una escena asombrosa, pero algo preocupante. ¿Fueron soldados estos asientos? ¿Y los cinturones de seguridad? ¿Cómo escogieron el material usado para los asientos? El mimbre es fuerte, durable y flexible, ya que también lo usan en la construcción de los globos aerostáticos, pero ¿Cuánta almohadilla proveería durante un accidente aéreo? Sería espantoso estar en un vuelo de 20 horas en este avión, y en comparación con los cómodos asientos modernos, parecen una pesadilla. Aun así, hay que aplaudir el genio y la creatividad del inventor, y en honor a la verdad, reconocerle como el catalizador que revolucionó el viaje aéreo. Actualmente, los aviones son mucho más espaciosos y cómodos y los vuelos, más cortos (antes podrían durar hasta semanas) y relajantes, bueno, para aquellos que no padecen de la acrofobia.

Rebelde con Causa (Y Flores) Fuente: Pinterest Hay personas entre nosotros que optan por luchar con las mismas armas, y hay otras que, contra toda lógica, escogen la paz, la belleza y el amor. Esta foto representa la viva imagen de la valentía sin fanfarria y agresividad. Con toda tranquilidad y elegancia, inserta flores hermosas, dulces, de olor agradable en los barriles de los rifles amenazadores, peligrosos y belicosos de los militares. El contraste de los componentes en esta imagen es increíble, un momento suavemente poderoso capturado por Bernie Boston el 21 de octubre, 1967 durante una protesta organizada por el “National Mobilization Committee to End the War in Vietnam” (un comité antibélico estadounidense fundado en oposición a la Guerra Vietnamita). El manifestante es el mismísimo George Harris, conocido más tarde por su apodo “Hibiscus”. La acción audazmente sutil del Harris se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia.

¿Meme Pionero? Fuente: PetaPixel Los memes se han convertido en la principal fuente de entretenimiento para muchos adolescentes. La mayoría de usuarios de las redes sociales tiene una colección de memes exhaustiva almacenada en sus teléfonos celulares. Esta reserva tiene muchos propósitos, pues sirve para hacer burla de los demás, descalificar o trolear a los demás, pero, sobre todo, para mantenerles entretenidos a sus seguidores. ¿Saben ustedes que los memes han existido hace mucho tiempo y que hace más de cien años desde la publicación de lo que se considera el primer meme de la historia? Lo más impresionante de todo eso es que el meme sigue muy chistoso y vigente. El creador realmente se rifó con esta imagen. Hay miles de páginas de Instagram dedicadas a la circulación de los memes. Este meme se publicó en la revista “The Judge”, un semanario existente entre los años 1881 y 1947.